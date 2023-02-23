TFF'den büyük jest! Ligden çekilen takımlara beraberlik bonusu ödenecek

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından 10 kulüp ligden çekildi. Bunun üzerine TFF'nin, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep ve Hatayspor'a jest yaparak sezonun geri kalanında iki takıma da beraberlik bonusu ödemeye devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ligden çekilme kararı alan takımlardan Hatayspor ve Gaziantep FK ,oynamadıkları her mücadele sonrası beraberlik bonusu alacak.

TFF, MADDİ ANLAMDA DESTEK OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'ya ligin sonuna kadar beraberlik bonusu ödenecek. TFF'nin bu kararı sosyal medyada da büyük alkış alırken, bu şekilde maddi anlamda kulüplere de destek verilmiş olacak.

HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak. TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.