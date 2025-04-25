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TFF'den Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı

TFF'den Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Almina Uygun'un uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teknik Direktör Bülent Uygun'un hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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