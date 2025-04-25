TFF'den Bülent Uygun'un Kızı Almina Tude Uygun'a Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Federasyonumuzda idari işler uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda kulüp de Almina Tude Uygun'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.