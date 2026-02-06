Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u Ziraat Türkiye Kupası maçları sonrası disiplin kuruluna sevk etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispod'u disipline gönderdi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor