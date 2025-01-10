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TFF'den Beşiktaş'a Montella yanıtı

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Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir şekilde Vincenzo Montella'yı gündemine almıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın TFF'ye ziyaretinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu görüştüğü ve Hacıosmanoğlu'nun da Montella'nın Beşiktaş'ı çalıştırma fikrine sıcak bakmayacaklarını ifade ettiği öğrenildi. Böylece Beşiktaş için Montella defteri açılmadan kapanmış oldu.

Teknik direktör arayışını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir şekilde Vincenzo Montella'nın ismi gelmişti.

Başkan Serdal Adalı'nın TFF'ye ziyaretinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu da görüştüğü belirtildi. İkili arasında geçen sohbette Hacıosmanoğlu'nun Montella'nın Beşiktaş'ı çalıştırmasıyla ilgili fikrini net bir biçimde ifade ettiği aktarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz gün TFF'ye ziyarette bulunan Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu da görüştü.

MONTELLA KONUSU AÇILMADAN KAPANDI

Serdal Adalı'nın Hacıosmanoğlu'na "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye sorduğu belirtildi. Hacıosmanoğlu ise net bir şekilde bu duruma sıcak bakmayacaklarını ifade etti. Beşiktaş için böylece Vincenzo Montella defteri açılmadan kapanmış oldu.

TFF'den Beşiktaş'a Montella yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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