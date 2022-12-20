TFF'de deprem etkisi yapan istifa! Rüştü Reçber'in giderayak yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevini bıraktığını açıkladı. Reçber'in, "Orada ne yaptığımı bilmiyordum" ifadesi dikkat çekti.

Efsane kaleci Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rüştü Reçber kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

TFF'den ayrıldığını söyleyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Rüştü Reçber'in, "Son 1 yıldır orada nede yaptığımı bilmiyordum, herhangi bir görev yoktu" sözleri tepki çekti. Sosyal medyada bu duruma tepki gösterenler, Reçber'e verilen maaşla ilgili TFF'ye açıklama çağrısı yaptı.