TFF, Beşiktaş ve Emre Kocadağ'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SEBEBİ PAYLAŞIMLAR VE KONUŞMALAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.