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TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak

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TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, derbi karşılaşmasının yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini talep etmişti. Ancak TFF'nin kararı yerli hakemden yana oldu. Resmi bir açıklama olmasa da, Federasyon kulislerinden alınan bilgilere göre, 29 Mart'ta oynanacak maçta yüzde 90 ihtimalle Türk bir hakem görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine yerli mi yoksa yabancı hakemin mi atanacağıyla ilgili kararını verdiği ileri sürüldü.

YERLİ HAKEM YÖNETECEĞİ İDDİASI GÜNDEMDE

Özellikle Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı. Sabah'ın haberine göre, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş- Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.

SEZON SONUNA KADAR YERLİ HAKEM

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sabah'ın federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; 29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.

TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Eyvah salıncakta ki çok kızacak.....

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Haber YorumlarıNetherill:

hayırlısı be gülüm :D

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