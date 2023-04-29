TFF Bayanlar 3. Lig; Ağaköy: 0Bilecikspor 12

Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig karşılaşmasında Bilecikspor, deplasmanda adeta gol oldu yağdı.

Bursa Gürsu İlçe Stadyumu'nda oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig 5. Grup 6'ıncı hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Ağaköy'u 12-0 yendi Maça iyi başlayan Bilecikspor Bayan Futbol Takımı maçın 7'inci dakikasında Kerime Kezetkü, 12'inci dakikasında Sena Kocabaşoglu, 14'üncü dakika Kerime Kezetkü, 17 ve 30'uncu dakikada Tuğçe Kılıç golleriyle durumu bir anda 5-0'a getirdi. 37'inci dakikada Beyan Akdaş ve 45'inci dakikada Cansu Şahin golleriyle ilk yarıyı Bilecikspor Bayan Futbol Takımı 7-0 önde kapadı. Maçın 55,60 ve 70'inci dakikasında Eslem Ayaş'ın golleriyle durum 10-0'a gerid. Maçın 79'uncu dakikasında golcüsü Tuğçe Kılıç golüyle durum 11-0 oldu. Maçın 85'inci dakikasında 2007 doğumlu Zeynep Özer'in golüyle durum 12-0'a geldi. Genç oyuncu 4 maçta 3 gol atarak oynadığı futbolla birçok takımın takibine girdi.

Bilecikspor Bayan Futbol Takımı bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak, ligde averajla ikinci sırada yer aldı. - BİLECİK