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TFF Başkanvekili Otyakmaz: Futbolda adaleti sağlamak en büyük görevimiz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor ile Trabzonspor arasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Futbolda adaleti sağlamak en büyük görevimiz' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor ile Trabzonspor arasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbolda adaleti sağlamak en büyük görevimiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İsmail Hacıosmanoğlu ile birlikte Sivasspor - Trabzonspor maçını takip etmek üzere Sivas'a gelen TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Sayın başkanımla beraber bu maça geldik. İlk maçın Sivas - Trabzon maç olması çok da güzel bir tesadüf oldu. Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce şehir içinde Trabzonlu taraftarların gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sivasspor adına da yeni yönetim kurulunun elinden gelen her şeyi yaptığını da gördük. Onlar da doğru işler yapıyorlar. O manada gözüm arkada değil. Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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