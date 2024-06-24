TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın dün akşamki antrenmanı sırasında Arda Güler'le ilgili kameralara yansıyan görüntüler hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert yanıt verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye-İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ BİR ALGI OPERASYONU"

Arda Güler'in dünkü antrenmandaki görüntüleri üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Büyükekşi, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz" dedi.