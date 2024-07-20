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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı

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Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında kararını verdi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen milli takımın performansından memnun olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Montella ile en kısa sürede bir araya geleceğini ve ona her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili kararını verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile en kısa sürede bir araya gelecek.

TFF'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldıktan sonra milli takımlardan sorumlu üye ile birlikte Montella'ya destek verileceği ve hedefin önce Avrupa Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası elemeleri olduğu vurgulanacak. En kuvvetli aday ise Bayram Akgül...

Hacıosmanoğlu'nun iyi bir jenerasyon yakalayan milli takımın Montella ile önümüzdeki dönemde daha başarılı olacağına inandığı belirtilirken yeni TFF başkanı, genel kurulda yaptığı konuşmada da bunun altını çizmiş ve "Ben Avusturya maçından sonra Milli Takım'ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

'HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK'

Montella ile yapılacak ilk toplantıda kendine her türlü desteğin verileceği tekrarlanacak ve Milli Takım'ın yakaladığı sinerjinin koybolmaması için gereken ne varsa yapılacak. İtalyan teknik adamın yeni yönetimle yola devam etmesi için de Süper Lig'de eski çalıştığı takımın kulüp başkanı Murat Sancak'ın devreye gireceği kaydedildi. Bilindiği gibi Sancak, genel kurulda Hacıosmanoğlu'nın divan başkanı olarak önerilmişti.

YARDIMCI'YA BÜYÜK DESTEK

Seçime aday olduğunu açıklayan ve ciddi oranda imza toplayan Servet Yardımcı'nın genel kurula kısa bir süre kala çekildiğini açıklaması tartışma yaratmıştı. Yardımcı, UEFA İcra kurulundaki görevini de bıraktığını söylemişti.

Hacıosmanoğlu federasyonu ilk olarak Servet Yardımcı'dan UEFA'daki görevine devam etmesini isteyecek. UEFA'ya resmi olarak ayrıldığını açıklamayan Yardımcı'nın da bu öneriye sıcak baktığı bildirildi.

Deneyimli futbol adamı 10 yılı aşkın süredir TFF'yi uluslararası platformda temsil ediyordu. Perşembe günü yapılan genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte başkan adayı sıfatıyla Servet Yardımcı'nın niçin yarıştan çekildiğini sorgulayan Hacıosmanoğlu, UEFA'da da süreklilikten yana olduğunu gösterecek.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

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