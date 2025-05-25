TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yeşilyurt Ailesinin Cenaze Törenine Katıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Yeşilyurt Ailesinin Cenaze Törenine Katıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yakın akrabası Fatma Yeşilyurt'un cenaze törenine katılarak son görevini yerine getirdi. Tören, Yemişalan Köyü Merkez Camii'nde düzenlendi ve birçok iş insanı da katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yakın akrabası Yeşilyurt ailesinin anneleri Fatma Yeşilyurt'un cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazı, Yemişalan Köyü Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Fatma Yeşilyurt, aynı yerde bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra iş insanı Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı da yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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