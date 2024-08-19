TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri DTSO'yu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına (DTSO) ziyaret gerçekleştirdi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan TFF heyeti, karşılanmanın ardından baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

DTSO Başkanı Kaya, kendilerini ziyaret eden TFF heyetine teşekkür etti. - DİYARBAKIR