Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun horon teptiği anlar

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun horon teptiği anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, taraftarlarla birlikte horon tepti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon olduğu Türkiye Kupası finali öncesinde ortaya bir hayli renkli görüntüler çıktı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarıyla buluştu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarıyla horon tepti.

"DOSTLUK HORONU"

TFF bu görüntüleri, "Gaziantep'te dostluk horunu" ifadeleriyle paylaştı. Futbolda 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini buldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, şampiyon oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.