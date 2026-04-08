TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Milli Savunma Bakanı Güler ve Bakan Yardımcısı Ayhan'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a ziyarette bulunarak teşekkür etti ve A Milli Takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmelerde TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan da yer aldı.

Misafirperverliği için Güler ve Ayhan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, kendilerine üzerinde isimlerinin yazılı olduğu imzalı birer A Milli Takım forması hediye etti.

Bakan Yardımcısı Ayhan da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Otyakmaz'a birer plaket verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Pahalı ayaklar değil...
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var