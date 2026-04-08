TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Milli Savunma Bakanı Güler ve Bakan Yardımcısı Ayhan'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'a ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmelerde TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan da yer aldı.

Misafirperverliği için Güler ve Ayhan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, kendilerine üzerinde isimlerinin yazılı olduğu imzalı birer A Milli Takım forması hediye etti.

Bakan Yardımcısı Ayhan da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Otyakmaz'a birer plaket verdi.