TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ankara'da gerçekleşen ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
