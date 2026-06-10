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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren polisi hastanede ziyaret etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren polisi hastanede ziyaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arizona'da motosiklet kazası geçiren polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Hakan Çalhanoğlu'nun forması ile turnuva topunu hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Arizona'daki kamp merkezine dönüş sırasında kaza geçirerek yaralanan motosikletli polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım kafilesine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve turnuva topunu hediye etti. McGhee de ziyaretten dolayı Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti.

Kaza sonrası yaralı polis memuruna ilk müdahale, A Milli Takımı'nın sağlık heyeti tarafından yapılmıştı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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