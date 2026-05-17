TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İran Futbol Federasyonu Başkanı Taj ile buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ile görüştü.

TFF'nin açıklamasına göre Hacıosmanoğlu ile Grafström, Taj ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede FIFA Dünya Kupası öncesi İran Milli Takımı'nın Türkiye'de yapmayı planladığı kamp ve hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.