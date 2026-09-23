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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eşiyle Barbara Ceferin'in resim sergisini ziyaret etti

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Barbara Ceferin'in Tersane İstanbul Contemporary'deki resim sergisini ziyaret etti. Sergide Hacıosmanoğlu'na eşi Hatice Hacıosmanoğlu eşlik etti; Başkan, eserleri hakkında bilgi aldığı Barbara Ceferin'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in resim sergisini ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tersane İstanbul Contemporary'de düzenlenen sergide Başkan Hacıosmanoğlu'na eşi Hatice Hacıosmanoğlu da eşlik etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, eserleri hakkında bilgi aldığı Barbara Ceferin'i tebrik ederek başarı diledi.

Kaynak: AA
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