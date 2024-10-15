TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Arat ve Galatasaray Başkanı Özbek, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi
İstanbul.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Arat ve Galatasaray Başkanı Özbek, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Arat ve Galatasaray Başkanı Özbek, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi
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