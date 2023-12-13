TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?

Türk futbolunu sarsan yumruk olayı sonrası kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene Bağcılar Gençlergücü kulübünün karıştığı bir darp olayının ardından ligden düşürülmesini örnek gösteren bir muhabirin "Ankaragücü ile ilgili de böyle bir karar çıkar mı?" sorusuna Büyükekşi, "Faruk Başkanımızı tanıyoruz, böyle bir kişi değildi. Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Konuyla ilgili kararı PFDK verecek" yanıtını verdi.

2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle 2 avanesiyle birlikte sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaralanan Meler hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan Başkan Koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TFF BAŞKANI KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Türk futbolunu sarsan skandalın ardından kameraların karşısına geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"FARUK BAŞKANIMIZI TANIRIZ, BÖYLE BİR KİŞİ DEĞİLDİ"

Basın toplantısına katılan bir muhabirin "Geçen sene Bağcılar Gençlergücü takımı aynı şekilde hakeme bir darp olayı gerçekleşti ve olaylar oldu. Ve o takım bir alt lige düşürüldü. Biraz evvel açıkladınız aslında PFDK buna yani cezalara karar verecek dediniz ama sizin görüşünüz bu emsal kararlara göre mi olacak veya farklı mı olacak?" sorusuna TFF Başkanı Büyükekşi şu yanıtı verdi; "Aslında olaya şu açıdan bakmamız çok önemli. Buradaki olay, biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz, böyle bir kişi değildi, siz de tanıyorsunuz mutlaka. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz ama bizim konumuz bu değil şu anda.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.

"BİZİM PFDK'YA 'ŞUNU ŞÖYLE YAPIN' DEME YETKİMİZ YOK"

Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Biz gerekeni yaptık. Hem Faruk Bey ile ilgili hem de Ankaragücü ile ilgili. Şimdi disiplin kurulumuz geçtiğimiz sene ne karar verdi, içtihatler ne? Bu kulüpleriyle ilgili düşüncelerine onlar karar verecekler. Şu anda bizim onlara şunu şöyle yapın deme yetkimiz yok, biz hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz.

"BENİM BİR KARAR BİLDİRMEM SON DERECE YANLIŞ OLUR"

Bizim de üst kurulumuz Tahkim'dir. Oraya gidilir eğer onlar bir düzeltme yapmak isterse yapar onun dışında benim burada bir karar bildirmem son derece yanlış olur. Onun için bu konuda bir söz sarf etmek istemiyorum."