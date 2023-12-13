Üye Girişi
Haberler

TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?

Güncelleme:
Abone Ol

Türk futbolunu sarsan yumruk olayı sonrası kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene Bağcılar Gençlergücü kulübünün karıştığı bir darp olayının ardından ligden düşürülmesini örnek gösteren bir muhabirin "Ankaragücü ile ilgili de böyle bir karar çıkar mı?" sorusuna Büyükekşi, "Faruk Başkanımızı tanıyoruz, böyle bir kişi değildi. Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Konuyla ilgili kararı PFDK verecek" yanıtını verdi.

2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle 2 avanesiyle birlikte sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaralanan Meler hastaneye kaldırılırken, 2 kişiyle birlikte gözaltına alınan Başkan Koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TFF BAŞKANI KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Türk futbolunu sarsan skandalın ardından kameraların karşısına geçen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"FARUK BAŞKANIMIZI TANIRIZ, BÖYLE BİR KİŞİ DEĞİLDİ"

Basın toplantısına katılan bir muhabirin "Geçen sene Bağcılar Gençlergücü takımı aynı şekilde hakeme bir darp olayı gerçekleşti ve olaylar oldu. Ve o takım bir alt lige düşürüldü. Biraz evvel açıkladınız aslında PFDK buna yani cezalara karar verecek dediniz ama sizin görüşünüz bu emsal kararlara göre mi olacak veya farklı mı olacak?" sorusuna TFF Başkanı Büyükekşi şu yanıtı verdi; "Aslında olaya şu açıdan bakmamız çok önemli. Buradaki olay, biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı da tanıyoruz, böyle bir kişi değildi, siz de tanıyorsunuz mutlaka. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz ama bizim konumuz bu değil şu anda.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye soruldu: Yumruk olayı sonrası Ankaragücü ligden düşürülecek mi?Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.

"BİZİM PFDK'YA 'ŞUNU ŞÖYLE YAPIN' DEME YETKİMİZ YOK"

Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Biz gerekeni yaptık. Hem Faruk Bey ile ilgili hem de Ankaragücü ile ilgili. Şimdi disiplin kurulumuz geçtiğimiz sene ne karar verdi, içtihatler ne? Bu kulüpleriyle ilgili düşüncelerine onlar karar verecekler. Şu anda bizim onlara şunu şöyle yapın deme yetkimiz yok, biz hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz.

"BENİM BİR KARAR BİLDİRMEM SON DERECE YANLIŞ OLUR"

Bizim de üst kurulumuz Tahkim'dir. Oraya gidilir eğer onlar bir düzeltme yapmak isterse yapar onun dışında benim burada bir karar bildirmem son derece yanlış olur. Onun için bu konuda bir söz sarf etmek istemiyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Mehmet Büyükekşi Ankaragücü Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
1000

Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ANKARAGÜCÜ ağır taştır kimsenin gücü yetmez düşme filan ayaklarına girmeyin, başkan cezasını çeker ömür boyu men edilir yöneticilik yapamaz, takımada göstermelik 7-8 maç seyircisiz ceza verirler en fazla, yüklü miktarda da para cezası verecekler. Başka birşey kimse yapamaz. Hakemler düzelir artık.

Yanıtla43
Osman Tokgonul:

Aaaahhh arkadaşlar aaaahh . Siz de bilirsiniz Faruk bey Çok ama çok iyi bir insandı amma velakin şu şeytan yok mu şu şeytan adamın aklını çelmiş , yoksa kesinlikle böyle bir şey olmazdı .

Yanıtla14
meto:

tamam faruk başkanımızı tanırız iyi adamdır felan demeye başlamışlar..anlaşıldı işlem tamam..ALLAH sizi bildigi gibi yapsın..

Yanıtla437
Murat Vatansever:

Bir kereden bir şey olmaz yahu...

Yanıtla025
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title