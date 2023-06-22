TFF Başkanı Büyükekşi: Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş ulaşılabilir bir yönetim anlayışı taahhüt ettiğini dile getirerek, "Değerli yönetim kurulu üyelerimle birlikte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah'a şükür, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Hatta bunlara ilave birçok alanda önemli kararlar aldık. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir diyerek çıktığımız yolda, sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık. Türk futbolu için doğru ve yararlı olanı adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışı ile hayata geçirdik. Hiçbir kişiye veya gruba ayrıcalık vermedik, vermeyiz. Tüm kulüplerimiz, futbol ailemizin tüm kurumları ve bireyleri bizim başımızın tacı dedik. Saygıda ve sevgide kusur etmedik. 1 yıllık sürede sizlerle birlikte gelecek 5 yılı planlayarak, futbolumuzu ileriye taşıyacak birçok projeyi başlattık. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde sizlerle birlikte bunları başarıyla tamamlamak istiyoruz. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız konuların başında strateji planı geliyor. Biliyorsunuz ocak ayında 'the game plan' açılış törenimizi sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazacağız dedik. Camiamızın tüm paydaşları ile çıktığımız bu yolda, tam 30 aktif katılımlı toplantı gerçekleştirdik. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genel kurulumuz sonrasında planladığımız final çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yılsonunda gerçekleştireceğimiz 'Büyük Futbol Çalıştayı' ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Denetleme Kurulu: İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim doğan, Ali Koray Büyükasar