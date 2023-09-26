6 günde 2 maç! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de düzenlenebileceğini belirtti. Maçın 30 Aralık'ta oynanmasını planladıklarını ifade eden Büyükekşi, kesinleşen detayları henüz paylaşamayacağını ancak görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynayacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için açıklama yaptı.

Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşii Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri:

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz."