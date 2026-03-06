Haberler

PFDK'den 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde profesyonel liglerde görev yapan 474 kişiye 45 gün ila 12 ay arasında men cezası verdi. 33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
