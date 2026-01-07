TFF, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktör ve menajerleri PFDK'ya sevk etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu; son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

