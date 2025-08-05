TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 3 maç ertelendi

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 3 maç ertelendi
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TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 3 maç ertelendi
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Süper Ligin 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi.

TFF, Avrupa maçları sebebiyle ligin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini açıkladı.

3 MAÇ ERTELENDİ

Yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o maçlar;

  • Fenerbahçe-Alanyaspor
  • Kayserispor-Beşiktaş
  • Karagümrük-RAMS Başakşehir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAmokachi:

Futbol teroristleri daha sezon baslamadan pisliklerine basladi. Galatasaray; tum bu futbol teroristlerini yine sezon sonu hayal kirikligina ugratacak. Kusmuklar.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gs nin şampiyonlar ligi maçları başlayınca ertelene yapacak mısınız...

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Haber Yorumlarıssrtybf9xk:

tiyatro başladı

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Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

Ulan Çeyrek final oynarken ertelemedüniz ayıp Fetövüler

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Haber Yorumlarıkadiroecal:

çok saçma bir istek be karar. 15-20 Milyon Dollar alıyor oyuncuların bazıları. Bu paraya hergün oynamaları gerekiyor. Öyle yada böyle başarısızlar tüm Talımlarımız Avrupada hiç yoklar zaten. İnşallah tur atlarlar da yanılırım. Ama TFF okey vermekle hata etti. GS şimdiden Grup Maçları haftası erteleme isteyecek. Lig sıkıntıya girecek. Umarım yanılırız

Yorum Beğen23
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