TFF, Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı. Bandırmaspor Kulübü ise TFF'nin kararına tepki göstererek maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etti.