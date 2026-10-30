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TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."

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TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur.

TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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