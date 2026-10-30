TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur.
TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı