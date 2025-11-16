TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan maçında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor