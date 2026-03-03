Haberler

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Sevk edilen kulüpler arasında Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor yer alıyor. Ayrıca Kocaelispor'un antrenörü de disiplin kuruluna gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, çeşitli sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Vanspor da PFDK'ye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Milyonların haftalardır beklediği heyecan sonunda başlıyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti