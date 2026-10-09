TFF, 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda Montella ile yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılma kararı alındı. Dünya Kupası'nda elendikten sonra Uluslar Ligi'nde de oynadığı 4 maçı kaybeden Türkiye'de teknik direktör Montella görevinden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı