Haberler

TFF, 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda Montella ile yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, Riva’daki yönetim kurulu toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını açıkladı. 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda alınan karar, Dünya Kupası’nda elenen ve Uluslar Ligi’nde 4 maçı kaybeden milli takımın ardından geldi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılma kararı alındı. Dünya Kupası'nda elendikten sonra Uluslar Ligi'nde de oynadığı 4 maçı kaybeden Türkiye'de teknik direktör Montella görevinden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 760 sitede yayınlandı.
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam

9 maddelik fon teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Ünlü sanatçının kızı annesinin eşine ateş püskürdü: Buldun yine bir...
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Uğurcan Çakır'ın son şansı!
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz