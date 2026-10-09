TFF, 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda Montella ile yollarını ayırdı

TFF, 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda Montella ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Riva’daki yönetim kurulu toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını açıkladı. 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda alınan karar, Dünya Kupası’nda elenen ve Uluslar Ligi’nde 4 maçı kaybeden milli takımın ardından geldi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 5 yöneticinin istifa ettiği toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılma kararı alındı. Dünya Kupası'nda elendikten sonra Uluslar Ligi'nde de oynadığı 4 maçı kaybeden Türkiye'de teknik direktör Montella görevinden alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı