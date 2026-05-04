TFF 3. Lig Yükselme Play-Off: Malatya Yeşilyurtspor: 0 Erciyes 38 Futbol SK: 0
TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur ilk maçında Malatya Yeşilyurtspor, konuk ettiği Erciyes 38 Futbol SK ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Ender Alkan (Yasin Yıldız dk. 46), Massis Gülük, Güney Tutucuoğlu, Eren Şimşek, Ahmet Uzun (Osman Tukul dk 87), Tahsin Özler (Mehmet Güneş dk. 58), Tayyip Kanarya (Ömer Uzun dk. 57), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi (Selimcan Temel dk 88)
Teknik Direktör: Murat Yıldırım
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Güney Günçel, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk 74), Artun Akçakın (Ali Kılıç 90+2), Ahmet Kağan Malatyalı, Serdar Yiğit (Muhammded Eeren Arıkan), Muhammed Enes Doğan, Mehmet Tosun (Caner Kaban dk. 74), Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen
Teknik Direktör: Adem Çak
Kırmızı kart: Çağrı Yağız Yasak (dk. 88) (Erciyes 38)
Sarı Kartlar: Ümitcan Ekşi (Malatya Yeşilyurtspor), Mehmet Tosun, Güney Gençel (Erciyes 38) - MALATYA