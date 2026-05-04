TFF 3. Lig Yükselme Play-Off: Malatya Yeşilyurtspor: 0 Erciyes 38 Futbol SK: 0

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur ilk maçında Malatya Yeşilyurtspor, konuk ettiği Erciyes 38 Futbol SK ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Ender Alkan (Yasin Yıldız dk. 46), Massis Gülük, Güney Tutucuoğlu, Eren Şimşek, Ahmet Uzun (Osman Tukul dk 87), Tahsin Özler (Mehmet Güneş dk. 58), Tayyip Kanarya (Ömer Uzun dk. 57), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi (Selimcan Temel dk 88)

Teknik Direktör: Murat Yıldırım

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Güney Günçel, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk 74), Artun Akçakın (Ali Kılıç 90+2), Ahmet Kağan Malatyalı, Serdar Yiğit (Muhammded Eeren Arıkan), Muhammed Enes Doğan, Mehmet Tosun (Caner Kaban dk. 74), Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen

Teknik Direktör: Adem Çak

Kırmızı kart: Çağrı Yağız Yasak (dk. 88) (Erciyes 38)

Sarı Kartlar: Ümitcan Ekşi (Malatya Yeşilyurtspor), Mehmet Tosun, Güney Gençel (Erciyes 38) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
