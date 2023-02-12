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TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor, ligden çekildi

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TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor, ligden çekildi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu.

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Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş Malatya Spor Haberler

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