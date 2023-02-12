TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor, ligden çekildi Spor Haberleri TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu. TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, yaşanan depremden ötürü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. TFF tarafından başvurumuz kabul edilmiştir. 2023-2024 futbol sezonunda kulübümüz tekrardan TFF 3. Lig'de mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı. Malatya Arguvanspor, 3. Grup'ta 21. hafta sonuna 11. sırada bulunuyordu. Kaynak: AA / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş Malatya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor, ligden çekildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.