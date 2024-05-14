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TFF 3. Lig Play-Off maçının hakemleri açıklandı

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Merkez Hakem Kurulu, Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Furkan Aksuoğlu yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçı olan Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemlerini açıkladı.

Elazığspor'un deplasmanda Efeler 09 SFK ile oynayacağı TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçı hakemleri açıklandı. TFF web sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Nazilli İlçe Stadında oynanacak olan maçı Trabzon bölgesi A klasman hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılığını yine Trabzon bölgesinden A klasman Özgür Ertem ile İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Ardahan bölgesi B klasman hakemi Doğu Yılmaz görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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