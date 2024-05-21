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TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezlerini ve programını açıkladı. 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor karşılaşması İstanbul'da, Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor müsabakası ise Eskişehir'de oynanacak. Maçların programı da belirlendi.

TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 52 Orduspor FK- Çimentaş Elazığspor karşılaşması İstanbul'da, Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor müsabakası ise Eskişehir'de oynanacak.

Maçların programı şu şekilde:

1. ve 2. grup finalistleri:

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (RAMS Park)

3. ve 4. grup finalistleri:

26 Mayıs Pazar:

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Eskişehir İstanbul Çimentaş Orduspor Muş Spor Güncel Haberler

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