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TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

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TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK, Efeler 09-Anadolu Üniversitesi, Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor ve Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor arasındaki maçlar 16.00'da başlayacak.

TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre tamamı 16.00'da başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

Efeler 09- Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

İlk maç sonuçları

52 Orduspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-1

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Kaynak: AA / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Belediye Kütahyaspor Anadolu Üniversitesi Kuşadası Orduspor Efeler Tokat Muş Spor Güncel Haberler

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