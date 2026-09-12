TFF 3. Lig: Pazarspor: 4 - İnkılap FSK: 1
TFF 3. Lig’in 2. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İnkılap FSK’yi 4-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig'in 2. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı İnkılap FSK'yi 4-1 mağlup etti.
Stat: Pazar
Hakemler: Kemal Savaş, Muhammet Munir Dadı, Enes Ahmetler
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aykut Civelek, Emre Akgün, Serhat Hazır (Efe Sayhan dk. 79), Eren Türkkal (Alperen Çağlayan dk. 23), Abdullah Şahin, Aziz Demir, Mete Han Genç, Erhan Şengül, Muhammed Baltacı (Berat Kartal dk. 82), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 65)
İnkılap FSK: Ali Kubilay Altunay, Batuhan Atay (Muhammed Enes Doğan dk. 46), Emrah Taysı, Berkay Arslan, Ahmet Durmuşoğlu (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 46), Berkay Özdeniz, Sarp Ekinci (Mutlu Aksu Doğan dk. 73), Hasan Şen (Berke Açan dk. 64), Ömer Bozan, Ahmet Demirli (Efe Tecimer dk. 58), Berkay Tekke
Goller: Ata Kurtuluş (dk. 17), Muhammed Baltacı (dk. 45+1), Aziz Demir (dk. 83), Erhan Şengül (dk. 90) (Pazarspor), Sarp Ekinci (dk. 46) (İnkılap FSK)
Sarı kartlar: Berat Kartal (Pazarspor), Ömer Bozan, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Muhammed Enes Doğan (İnkılap FSK)