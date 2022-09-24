TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Büyükçekmece Tepecikspor: 0 Spor Haberleri TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Osmaniyespor FK, Büyükçekmece Tepecikspor'u penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Osmaniyespor FK, Büyükçekmece Tepecikspor'u penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçı her iki takım da 9'ar kişi tamamladı. Stat: 7 Ocak Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, İsmail Emre xx, Recep İlker Kor xx Osmaniyespor FK: Mehmet Mert İslah xx, Ekrem Çalışanlar xx, Mert Sarı xxx (Feyyaz Aydil dk. 87), Miraç Furkan Türközü xx (Halilcan Doğan dk. 64 xx), Okan Saraçoğlu x, Hüseyin Fıstıkcı xx (Onur Civelek dk. 87), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Kadir Mert Örentepe xx, Abdurrahman Çağlar xx (Emirhan Subaş dk. 46 xx), Kaan Güdü xx (Halil Karataş dk. 75 xx), Mehmet Tolunay Gül x Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Doğukan Bad xx, Ufuk Er xx, Mert Kurt xx, Alperen Topçular xx (Umut Kerem Ayar dk. 64 xx), Erçağ Evirgen xx, Savaş Tağa xx (Ulaş Şimşek dk. 86), Oğuzhan Palaz x, Caner Solmaz xx, Selim Dedekoç xx (Yasin Kargı dk. 80 x), Mehmet Ali Akın xx Gol: Mert Sarı (dk. 30 pen.) (Osmaniyespor FK) Kırmızı kartlar: Okan Saraçoğlu (dk. 45+2), Mehmet Tolunay Gül (dk. 70) (Osmaniyespor FK), Caner Solmaz (dk. 90+5), Ufuk Er (dk. 90+9) (Büyükçekmece Tepecikspor) Sarı kartlar: Kadir Met Örentepe, Abdurrahman Çağlar, Mehmet Mert İslah (Osmaniyespor FK), Selim Dedekoç, Mehmet Ali Akın, Ramazan Evren Üstündağ (Büyükçekmece Tepecikspor) - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Büyükçekmece Tepecikspor Mert Sarı Spor Haberler

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