TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 1 K. Karaköprü Belediyespor: 2
Spor Haberleri
TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında ES Elazığspor, konuk ettiği K. Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında ES Elazığspor, konuk ettiği K. Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Elazığ Atatürk
Hakemler: Tolga Sancak xx, Mürvet Yavuztürk xx, Ahmetcan Akkoyun xx
ES Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Oğuzhan Yazıcı xx, Yiğitcan Erdoğan x (Muhammet Ensar dk. 46 x) Mesut Saray xxx ( Fatih dk. 83 ?), Salih Polatdemir xx, Zeki Korkmaz xx, Çağrı Yağız Yasak xx, Emre Akgün xx, Tugay Keleş x (Mert Efe dk. 13 xx), Hakan Bozkurt xx, Tevfik Doğukan Pala x (Emre dk. 70 x)
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi xx, Selim Şahin xx, Muhammed Raşit Şahingöz xx, Muhammed Öztürk xx (İbrahim Halil dk. 79 x), Emirhan Korkmaz xx (Yavuz dk. 76 x), Fatih Dalgıç xx, Samet Eker x (Burak dk. 62 x), Halil Yılmaz xx, Emre Fırtına xxx, Mücahit Çakır xx, Emre Yıldırım xx
Goller: Mesut (dk. 25) (ES Elazığspor), Emre (dk. 85), Halil (dk. 90+2) (K. Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Oğuzhan (ES Elazığspor), Emre (K. Karaköprü Belediyespor) - ELAZIĞ
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023