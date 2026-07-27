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TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi

TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
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İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında planlanan antrenman programında değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekip, belirlenen tarihte sahaya çıkmazken, ilk antrenmanını ileri bir tarihe erteledi.

  • Altay, ekonomik sıkıntılar ve yönetim belirsizliği nedeniyle antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi.
  • Altay'ın yönetimine talip olan İstanbul merkezli bir holding, en geç cuma günü son kararını açıklayacak.
  • Yönetim devralma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde Altay'a kayyum atanması gündeme gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay’da zorlu süreç devam ediyor. Şirketleşme konusunda henüz resmi adımlar atamayan siyah-beyazlı kulüp, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki oyuncuları korumakta da güçlük çekiyor.

ANTRENMANLARA BAŞLAMA TARİHİ YİNE ERTELENDİ

Yönetimdeki belirsizliğin sürmesi nedeniyle yeni sezon hazırlıkları da sekteye uğrarken, A takımın antrenmanlara başlama tarihi bir kez daha ertelendi. Bugün tesislerinde sahaya inmesi beklenen Altay’ın, önümüzdeki günlerde alınacak yönetim kararının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

SON KARAR EN GEÇ CUMA GÜNÜ

Başkan Sinan Kanlı’nın görevi bırakmaya hazırlandığı İzmir temsilcisinde, yönetime talip olan İstanbul merkezli bir holding bünyesindeki çalışma grubu son kararını en geç cuma günü verecek. Yeterli bütçenin oluşturulması halinde yönetimi devralacak grup, teknik ekibi belirleyerek takımın yeniden sahaya çıkmasını sağlayacak. Sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda ise Altay’da yönetime kayyum atanması ihtimali gündeme gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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