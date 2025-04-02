TFF 3. Lig'de Beraberlik: Efeler 09 ve Çorluspor 1-1 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grupta erteleme maçından On Numara Sportif Efeler 09 SFK, kendi evinde Çorluspor 1947 takımını ağırladı. Maç 1-1 sona erdi.

TFF 3. Lig 3. Grupta olumsuz hava şartları nedeniyle 21. haftada oynanması gereken maçlar kapsamında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, kendi evinde Çorluspor 1947 takımını ağırladı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Efeler 09 Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık ve kulüp yöneticileri birlikte izledi.

Stat: Didim Atatürk Stadı

Hakemler: Tayfun Güz, Burak Gültek, Orhan Timurtaş, Fatih Dursun

On Numara Sportif Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Mustafa, Burak (dk. 80 Murat), Hasan Berat, Ramazan Berat (dk. 77 Yiğithan), Sabutay, Abdullah (dk. 90+2 Enes), Emre, Hakan Can, Cengizhan (dk. 46 Muhammet), Nurettin (dk. 77 Gökberk)

Çorlu Spor 1947: Enes, Yasin (dk. 66 Erdinç P.), Volkan (dk. 86 Efe), Erdem, Uğur, Metin, Hüseyin (dk. 86 Emirhan), Taygun, Caner (dk. 72 Erdinç K.), Ferhat

Goller: Dk. 11 Caner (Çorluspor), Dk. 64 Hasan Berat (Efeler 09 SFK)

Sarı Kart: Ramazan, Yiğithan, Mustafa (Efeler 09), Yasin, Mahsun, Taygun (Çorluspor)

Maçtan dakikalar:

Dk. 11'de Efeler 09 ceza sahası dışında topla buluşan Çorluspor'lu Caner iki kişiyi çalımlayarak kaleye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi (0-1)

Dk. 30'da Çorluspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı Efeler defansı uzaklaştıramadı; topla bululan Mahsun'un şutunu kalevi Kemal Mert çıkardı. İlk yarı konuk ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Dk. 64'de Efeler 09'un korner vuruşunda ceza sahası içindeki karanbol sonrasında topa vuran Hasan Berat topu ağlara gönderdi. (1-1)

Dk 90.'da Çorluspor'un atağında Erdinç sol çaprazdan kalevi Kemal'in üzerinde aşırttığı topa Efeler 09 defansı çizgi üzerinden uzaklaştırarak mutlak gol pozisyonunu engelledi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı. - AYDIN