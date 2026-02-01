Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 1. Grup'ta İnkılap Futbol ve Bursa Nilüfer Futbol maçında berabere kaldı. 2. Grup'ta Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor maçı golsüz sona erdi. Çeşitli sonuçların izlendiği 3. ve 4. Gruplarda da heyecanlı mücadeleler yaşandı.

TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

İnkılap Futbol- Bursa Nilüfer Futbol: 1-1

Çorluspor 1947-Polatlı 1926: 4-0

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor: 1-1

2. Grup

Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor: 0-0

Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor: 2-2

3. Grup

Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3

52 Orduspor-1926 Bulancakspor: 3-0

Giresunspor-Orduspor 1967: 0-0

4. Grup

Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-1

Karşıyaka-Alanya 1221: 3-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor: 4-1

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor: 0-0

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı