Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları oynanmaya başladı. 1. Grup ve 2. Grup'ta toplam 6 maçın sonuçları belli oldu. Bulvarspor, Beykoz İshaklıspor'u 2-0 mağlup ederken, Küçükçekmece Sinopspor, Galataspor'u 4-2 yendi. Edirnespor, Bursa Yıldırımspor'a 1-3, Cinegold Ağrı 1970, Ejderoğlu Kırşehir Futbol'a 4-1, Silifke Belediyespor, Erciyes 38 Futbol'a 2-1 ve MDGrup Osmaniyespor, Diyarbekirspor'a 0-2 mağlup oldu.

TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi başladı.

Ligde 1. Grup ve 2. Grup'ta oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Beykoz İshaklıspor: 2-0

Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor: 4-2

Edirnespor-Bursa Yıldırımspor: 1-3

2. Grup

Cinegold Ağrı 1970-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 4-1

Silifke Belediyespor- Erciyes 38 Futbol: 2-1

MDGrup Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 0-2

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
