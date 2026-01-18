Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de gruplarda 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok maç sonucunda takımların performansları dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tamamlanan haftada alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-1

Bursa Yıldırımspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1

Galataspor-Yalova FK 77: 0-1

2. Grup:

Kırıkkale FK-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor: 0-1

Erciyes 38 Futbol-MDGRUP Osmaniyespor: 5-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silifke Belediyespor: 1-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karaköprü Belediyespor: 3-0

3. Grup:

Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor: (Ertelendi)

Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 1-1

Pazarspor-1926 Bulancakspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Orduspor 1967: 3-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1

4. Grup:

Söke 1970-Alanya 1221: 1-2

Bornova 1877-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1

Oktaş Uşakspor-Afyonspor: 1-0

Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK: 5-1

Tire 2021 FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-1

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500

