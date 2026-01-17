Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig gruplarında 17. haftanın maçları gerçekleştirildi. 1. Grup'ta Polatlı 1926 Spor, Kestel Çilekspor'a 0-2 mağlup oldu. 2. Grup'ta Diyarbekirspor, Hacettepe Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerken, 12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 maçı ise ertelendi. Diğer grup maçları da tamamlandı.
TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta, 13 karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Polatlı 1926 Spor- Kestel Çilekspor: 0-2
İnegöl Kafkasspor-Edirnespor: 1-0
Beykoz İshaklıspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1
İnkılap Futbol-Bulvarspor: 0-0
Çorluspor 1947-Silivrispor: 2-1
2. Grup:
Diyarbekirspor-Hacettepe Türk Metal 1963: 1-0
12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970: (Ertelendi)
Suvermez Kapadokyaspor-Kilis 1984: 2-0
3. Grup:
Artvin Hopaspor-Sebat Gençlikspor: 1-2
52 Orduspor FK-Amasyaspor: 4-0
Giresunspor-Çayelispor: 1-1
4. Grup:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Altay: 4-0
Karşıyaka-Kütahyaspor: 0-1
Denizli İdmanyurdu Gürellespor-Nazillispor: 6-0