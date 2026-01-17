Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

Güncelleme:
TFF 3. Lig gruplarında 17. haftanın maçları gerçekleştirildi. 1. Grup'ta Polatlı 1926 Spor, Kestel Çilekspor'a 0-2 mağlup oldu. 2. Grup'ta Diyarbekirspor, Hacettepe Türk Metal 1963'ü 1-0 yenerken, 12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 maçı ise ertelendi. Diğer grup maçları da tamamlandı.

TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta, 13 karşılaşmayla başladı.

Ligde 2. Grup'ta 12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 maçı ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Polatlı 1926 Spor- Kestel Çilekspor: 0-2

İnegöl Kafkasspor-Edirnespor: 1-0

Beykoz İshaklıspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1

İnkılap Futbol-Bulvarspor: 0-0

Çorluspor 1947-Silivrispor: 2-1

2. Grup:

Diyarbekirspor-Hacettepe Türk Metal 1963: 1-0

12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970: (Ertelendi)

Suvermez Kapadokyaspor-Kilis 1984: 2-0

3. Grup:

Artvin Hopaspor-Sebat Gençlikspor: 1-2

52 Orduspor FK-Amasyaspor: 4-0

Giresunspor-Çayelispor: 1-1

4. Grup:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Altay: 4-0

Karşıyaka-Kütahyaspor: 0-1

Denizli İdmanyurdu Gürellespor-Nazillispor: 6-0

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
