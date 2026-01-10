Futbol: TFF 3. Lig

Haberler

Futbolda TFF 3. Lig'in 16. haftası oynanan 15 karşılaşma ile başladı. Gruplarda gerçekleştirilen maçların sonuçları açıklandı.

Futbolda TFF 3. Lig'in 16. haftası, 15 müsabakayla başladı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Bursa Nilüfer-Polatlı 1926: 2-1

Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2

Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

2. Grup:

Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol: 2-0

Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0

Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-2

3. Grup:

1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Çayelispor-Pazarspor: 0-1

Amasyaspor FK-Giresunspor: 2-2

Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK: 1-0

4. Grup:

Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK: 3-1

Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-8

İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 0-1

Altay-Oktaş Uşakspor: 0-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
