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TFF 3. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de Çarşamba günü oynanacak olan 15. hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığspor ve Elazığ FK'nın maçlarının hakemleri de belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de Çarşamba günü oynanacak olan 15. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de ilk yarı son haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamalara göre TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor -Amberçay Eynesil Belediyespor maçını Ankara Bölgesi'nden C klasman hakemi Özer Özden yönetecek. Özden'in yardımcılıklarını yine Ankara Bölgesi'nden Caner Kurt ile Kahramanmaraş Bölgesi'nden Abdullah Mesut Doğru yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara Bölgesi'nden Utku Doğan olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grup'un 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Sebat Gençlik maçını Ankara Bölgesi'nden C klasman hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Ünver'in yardımcılıklarını Ankara Bölgesi'nden Selçuk Gökgöz ile Nevşehir Bölgesi'nden Turan Çelik yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Çorum Bölgesi'nden Nuriye Çınar Bal görevlendirildi. 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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