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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 İdaş Çatalcaspor: 0

TFF 3. Lig: Amasyaspor: 0 İdaş Çatalcaspor: 0

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 33. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İDAŞ Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 33. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İDAŞ Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Betül Baykan xx, Ahmet Ulu xx, Şükrü Mert xx

Amasyaspor: Onur Güney x, Can Morgül x, İsmail Hacıhafızoğlu x, Semih Acar x (Sarp Tenim dk. 78 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Muhammed Emin Balcılar x, Taha Aydınlı x (Aşur Altınel dk. 87 x), Emircan Ataş x (Abdul Kadir Dursun dk. 78), Yakup Ramazan Zorlu x, Ethem Ercan Pülgir x, Metehan Mustafa Mollaoğlu x (Emre Işık dk. 46 x)

İdaş Çatalcaspor: Miraç Fatih Değirmenci x, Yusuf Sorahan x, İsmail Sevindi x (Yunus Emre Duyan dk. 87), Mustafa Sol x (Reha Kurt dk. 73 x), Yunus Emre Karaman x, Mustafa Öztürk x, Fatih Mehmet Ekinci x, Muhammet Şahin x, Eyüp Ensar Aparı x (Berke Açan dk. 72 x), Ertuğrul Usta x, Murat Yılmaz x

Sarı kart: Ethem Ercan Pülgir (Amasyaspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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