TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 2 Efeler 09 SFK: 1
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TFF 3. Lig 3. Grubu 34. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Aksaray deplasmanında rakibi 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 3. Grubu 34. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Aksaray deplasmanında rakibi 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Dağılgan
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Onur Gülter xx, Göktuğ Hazar Erel xx
68 Aksaray Belediyespor: Batuhan xx, Erdi xx, İlker xx (Emre dk. 90 ?), Mustafa xx (Alpay dk. 81 ?), Hasan xx (Yusuf Can dk.90+5 ?), Ali Mert xx, Sefa xx, Doğukan xx, Tahsin xx, Aykut xx (Serhat dk. 84 ?), Nurullah xx
Efeler 09 SFK: Recep xx, Süleyman xx (Adnan dk. 83 xx), Furkan T. xx (Hakan Can Dk. 70 x), İshak xx, Umut xx (Bektaş dk. 70 x), Aytaç (Furkan Ç. dk. 80 ?), Furkan K. xx, Alper xx, Mert xx, Gökhan xx (Emre dk. 70 xx), Uğur xx
Sarı kartlar: Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan, Nurullah Serbest (68 Aksaray Belediyespor), Umut Kaya (Efeler 09 SFK)
Goller: İlker Avşar (dk. 50 pen.), Mustafa Kayabaşı (dk. 79), (68 Aksaray Belediyespor), İshak Kurt (dk. 90) (Efeler 09 SFK) - AYDIN